Ф онетический разбор слова ребята

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Ф онетический разбор слова ребята
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р [р’] - согласный, звонкий, мягкий, сонорныйэ [э] - гласныйб [б’] - согласный, звонкий, мягкийа [а] - гласныйт [т] - согласный, глухой, твёрдыйа [а] - гласный ===========================Букв: 6Звуков: 6
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