Канада полезные ископаемые, особенности рельефа и климат.

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Ельеф Канады разнообразен: центральная и восточная области занимают равнины, на западе простирается мощная горная система Кордильеры. Страна покрыта густой и полноводной речной сетью. Гидроэнергетический потенциал ее рек — один из крупнейших в мире. Подлинное богатство страны — лесные массивы, состоящие из хвойных пород и занимающие почти половину территории Канады. По запасам древесины на душу населения страна не имеет себе равных. Лучшие почвы (черноземы) расположены на юге. Они давно распаханы и окультурены. На территории Канады, которая простирается с севера на юг почти на 5 тыс. км, можно наблюдать такую же смену широтных природных зон, как и на территории России, — от ледовых покровов, арктических пустынь, тундр и лесотундр Крайнего Севера и безбрежных лесных массивов суровой тайги до зон смешанных и широколиственных лесов, лесостепей и степей. Канада является одной из ведущих высокоразвитых стран мира, входит в «большую семерку» государств-лидеров. ВНП на душу населения 19400 долл. (1999). По ряду параметров Канада считается ведущей страной по качеству жизни. Канада располагает значительной территорией, огромными естественными ресурсами. На всем пути своего развития Канада опиралась главным образом на собственную очень мощную сырьевую и энергетическую базу, которая до сих пор превышает потребности национального хозяйства и населения всей страны. Другой отличительной особенностью являются тесные связи экономики с США; процесс экономической интеграции двух стран особенно усилился с подписанием Соглашения о создании зоны свободной торговли между США, Канадой и Мексикой (НАФТА) в 1992 г. Канада обладает высокоразвитой обрабатывающей промышленностью, но в то же время является одной из ведущих стран по добыче и переработке многих видов сырья. Занимает лидирующее место по добыче асбеста и цинка, второе место по добыче никеля и калийных солей, третье — по платиноидам, четвертое — по медной руде и серебру, пятое — по свинцу и золоту. Также значительна добыча железной руды, молибдена, урана, нефти, природного газа. Нефть и газ поставляются в США. На высоком уровне развиты энергетика и горнодобывающая промышленность, цветная металлургия и др. Велика доля энергоемких отраслей промышленности по переработке сырья: цветная (выплавка никеля; алюминия — второе место в мире по производству, первое по экспорту и др. ; крупнейшие центры — Садбери, Салливан, Томпсон, Китимат, Порт Колборн, Арвида) и черная (Гамильтон, Уэлленд, Су-Сент-Мэри, Атлантическое побережье) металлургия, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (по производству пиломатериалов и бумаги — 4 место в мире) , нефтеперерабатывающая (Монреаль, Сарния, Ванкувер, Эдмонтон) и нефтехимическая промышленности. Развита химическая промышленность (Сарния, Монреаль, Торонто, Ниагара-Фолс, Китченер) , производство минеральных удобрений (четвертое место в мире) , синтетического каучука. Возрастают объемы производства автомобилей (автомобильная промышленность Канады базируется на основе зарубежных филиалов и дочерних компаний американских и японских компаний) . Развито с. -х. машиностроение, производство энергетического оборудования, оборудование для горнодобывающей и лесной промышленности, электроника, авиационная промышленность, производство двигателей. Из других отраслей особенное развитие получили пищевкусовая (мукомольная, спиртоводочная, рыбоконсервная) , текстильная и швейная. Для промышленности характерна высокая степень концентрации в южной части Канады — к главным промышленным районам относятся Канадское Приозерье, долина р. Святого Лаврентия и юго-запад Британской Колумбии.