Мотоциклисту нужно проехать 800 км. Он проехал 500 км по шоссе, а остальной проделал по проселочной дороге со скоростью 50км / ч . Сколько времени он ехал по проселочной дороге? С какой скоростью мотоциклист ехал по шоссе,если ...
Математика
Мотоциклисту нужно проехать 800 км. Он проехал 500 км по шоссе, а остальной проделал по проселочной дороге со скоростью 50км / ч . Сколько времени он ехал по проселочной дороге? С какой скоростью мотоциклист ехал по шоссе,если на весь путь он затратил 11 часов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 800-500=300 (км)-мотоциклист ехал по проселочной дороге. 2). 300:50=6 (ч)-мотоциклист ехал по проселочной дороге. 3). 11-6=5 (ч)-мотоциклист ехал по шоссе. 4). 500:5=100 (км/ч)-скорость мотоциклиста, когда он ехал по шоссе. Ответ: мотоциклист ехал по проселочнойдороге 6 часов; по шоссе он ехал со сокростью 100 км/ч
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