Мотоциклисту нужно проехать 800 км. Он проехал 500 км по шоссе, а остальной проделал по проселочной дороге со скоростью 50км / ч . Сколько времени он ехал по проселочной дороге? С какой скоростью мотоциклист ехал по шоссе,если ...

Математика

Мотоциклисту нужно проехать 800 км. Он проехал 500 км по шоссе, а остальной проделал по проселочной дороге со скоростью 50км / ч . Сколько времени он ехал по проселочной дороге? С какой скоростью мотоциклист ехал по шоссе,если на весь путь он затратил 11 часов?

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