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НОМЕР 5 С ПРОВЕРКОЙ , пожайлуста !!!
Математика
НОМЕР 5 С ПРОВЕРКОЙ , пожайлуста !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)243:75=3(ост24) б)6091:564=10 (ост799)
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