Запишите любое предложения и подчеркните члены предложения

Гость: Гость:

Снег падал медленно, и бесшумно. Снег( сущ) подчеркиваем одной чертой. Падал( глаг) подчеркиваем двумя чертами. Медленно( падал как?) подчеркиваем волнистой линией. Бесшумно( падал как?) подчеркиваем волнистой линией( это определение) Вроде сделала. Ты лучше проверь, а то вдруг ошиблась!