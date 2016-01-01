Запишите любое предложения и подчеркните члены предложения
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Запишите любое предложения и подчеркните члены предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снег падал медленно, и бесшумно. Снег( сущ) подчеркиваем одной чертой. Падал( глаг) подчеркиваем двумя чертами. Медленно( падал как?) подчеркиваем волнистой линией. Бесшумно( падал как?) подчеркиваем волнистой линией( это определение) Вроде сделала. Ты лучше проверь, а то вдруг ошиблась!
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