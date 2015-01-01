Определите численность населения региона А на 01.01.2016, если известно что за 2015 год в нём родилось 22 346 человек, а умерло 9 872. Численность населения на 01.01.2015 составляла 672 344 человек. Миграции населения не учитыв...

География
Определите численность населения региона А на 01.01.2016, если известно что за 2015 год в нём родилось 22 346 человек, а умерло 9 872. Численность населения на 01.01.2015 составляла 672 344 человек. Миграции населения не учитываются
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Автор: Гость
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Гость:
1) 22346-9872=12474 2) 12474+ 672344=684818
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