Определите численность населения региона А на 01.01.2016, если известно что за 2015 год в нём родилось 22 346 человек, а умерло 9 872. Численность населения на 01.01.2015 составляла 672 344 человек. Миграции населения не учитыв...

География

Определите численность населения региона А на 01.01.2016, если известно что за 2015 год в нём родилось 22 346 человек, а умерло 9 872. Численность населения на 01.01.2015 составляла 672 344 человек. Миграции населения не учитываются

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