Составте предложения со словами. полезные птички, яркий луч, хлопковое поле, летают над озером, ловят комаров, приносят пользу, чирикают весело, живут дружно, поют громко, наши друзья, твои заботы, ваш сад, первый скворечник, т...
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Составте предложения со словами. полезные птички, яркий луч, хлопковое поле, летают над озером, ловят комаров, приносят пользу, чирикают весело, живут дружно, поют громко, наши друзья, твои заботы, ваш сад, первый скворечник, третья весна, двенадцатый год
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я гуляю по весеннему парку и слышу пение полезных птичек. Утром яркий луч солнца заглянул ко мне в окно и разбудил меня. Возле хлопкового поля летают красивые, разноцветные бабочки. Над озером летают птички и чирикают.
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