От дома до места рыбалки можно дойти за 40 мин, а можно доехать на скутере за 10 мин. На каком расстоянии от дома находится место рыбалки, если скорость движения на скутере на 12 км/ч больше, чем пешком 29 дам

Математика

От дома до места рыбалки можно дойти за 40 мин, а можно доехать на скутере за 10 мин. На каком расстоянии от дома находится место рыбалки, если скорость движения на скутере на 12 км/ч больше, чем пешком 29 дам

Автор: Гость