От дома до места рыбалки можно дойти за 40 мин, а можно доехать на скутере за 10 мин. На каком расстоянии от дома находится место рыбалки, если скорость движения на скутере на 12 км/ч больше, чем пешком 29 дам
Математика
От дома до места рыбалки можно дойти за 40 мин, а можно доехать на скутере за 10 мин. На каком расстоянии от дома находится место рыбалки, если скорость движения на скутере на 12 км/ч больше, чем пешком 29 дам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде, должно получиться так
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