Укажите вопросительные и относительные местоимения

Русский язык
Укажите вопросительные и относительные местоимения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопросительные местоимения-кто,что,какой,чей,каков,который,сколько.Эти местоимения используются в вопросительных предложениях для выражения вопроса.Например-Который час? Что вам нужно? ит.д.Относительные местоимения -кто,что,какой,каков,который,сколько.Эти местоимения отличаются от вопросительных тем,что употребляются не для выражения вопроса ,а для связи частей сложноподчинённого предложения.Например-Я смотрел фильм,который мне очень понравился.Я вспомнил все моменты ,что когда-то были в детстве.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
В чем различие и сходство танца танго и танца самбо?
Ответить
Русский язык
Там все написано в учебнике
Ответить
Українська мова
Самостійно склади кілька порівнянь за зразком полохливий як лев,сильний як заєць
Ответить
Математика
Прошу решите пожалуйста умоляю
Ответить
Математика
Сравните числа a и b,если разность a-b равна: 1)-4; 2)7; 3)0; 4)-0,5; Помогите пж Подробное решение
Ответить