Укажите вопросительные и относительные местоимения

Гость: Гость:

Вопросительные местоимения-кто,что,какой,чей,каков,который,сколько.Эти местоимения используются в вопросительных предложениях для выражения вопроса.Например-Который час? Что вам нужно? ит.д.Относительные местоимения -кто,что,какой,каков,который,сколько.Эти местоимения отличаются от вопросительных тем,что употребляются не для выражения вопроса ,а для связи частей сложноподчинённого предложения.Например-Я смотрел фильм,который мне очень понравился.Я вспомнил все моменты ,что когда-то были в детстве.