Прошу решите пожалуйста умоляю
Математика
Прошу решите пожалуйста умоляю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр второго треугольника равен: 12+14+9=35 Найдем неизвестную сторону: 35-15-11=9 Ответ:А)
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