Длина одной стороны прямоугольника 4 см. другой-на 3 см. меньше. найди периметр это ??рямоугольника?
Математика
Длина одной стороны прямоугольника 4 см. другой-на 3 см. меньше. найди периметр это ??рямоугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4-3=1(см) - длина второй стороны 2) (4+1)*2=10(см) - периметр прямоугольника
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