Длина одной стороны прямоугольника 4 см. другой-на 3 см. меньше. найди периметр это ??рямоугольника?

Математика

Длина одной стороны прямоугольника 4 см. другой-на 3 см. меньше. найди периметр это ??рямоугольника?

Автор: Гость