Срочно!!!!!! Сколько времени потребуется кошке,бегущей со скоростью 14м/с, чтобы преодолеть расстояние в 84 м. Дам 25 балов.

Математика

Срочно!!!!!! Сколько времени потребуется кошке,бегущей со скоростью 14м/с, чтобы преодолеть расстояние в 84 м. Дам 25 балов.

Автор: Гость