Срочно!!!!!! Сколько времени потребуется кошке,бегущей со скоростью 14м/с, чтобы преодолеть расстояние в 84 м. Дам 25 балов.
Математика
Срочно!!!!!! Сколько времени потребуется кошке,бегущей со скоростью 14м/с, чтобы преодолеть расстояние в 84 м. Дам 25 балов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84:14=6 секунд потребуется кошке
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