Как построить график функции y=x^3+2x
Алгебра
Как построить график функции y=x^3+2x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аналогичную табличку нужно сделать с отрицательным иксом *берем значение х любое и подставляем в данную функцию, а потом по точкам строим график ** тк у тебя икс в 3 степени, то получается изогнутая линия, тк он положительный, то ветви вверх и вниз
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