Разобрать слово растопляет по составу
Русский язык
Разобрать слово растопляет по составу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растопляет рас/топл/я/ет приставка+корень+суффикс глагольный+окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для ремонта школы привезли 900 штук белых и красных кирпичей одинаковых по массе масса всех красных кирпичей 1900 килограмма белых 1700 килограммов...
Математика
Химия
Английский язык
Ask 5 questions about the sentence: at the moment Mr Philpoll lives not far the centre of London 1)______________________________________________...