Разобрать слово растопляет по составу

Русский язык
Разобрать слово растопляет по составу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растопляет рас/топл/я/ет  приставка+корень+суффикс глагольный+окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для ремонта школы привезли 900 штук белых и красных кирпичей одинаковых по массе масса всех красных кирпичей 1900 килограмма белых 1700 килограммов...
Ответить
Математика
N больше 100/17 чему равен n
Ответить
Химия
СРОЧНО ПОМОГИТЕ Сравните структуры белков по сложности. Какая структура является основной, почему?
Ответить
Английский язык
Ask 5 questions about the sentence: at the moment Mr Philpoll lives not far the centre of London 1)______________________________________________...
Ответить
Литература
Написать мое отношения к коту симбе по сказке похождения дикого кота симбы
Ответить