Написать мое отношения к коту симбе по сказке похождения дикого кота симбы

Литература
Написать мое отношения к коту симбе по сказке похождения дикого кота симбы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прочитать текст. и расказать как ты к нему относишся:с добротой, с злостью, с лаской и т.д можно сказать он мне не понравился или понравился например: мне понравился дикий кот симб.Мое отношения к коту доброе, так как он тоже добрый и т.д
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