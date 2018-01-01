Написать мое отношения к коту симбе по сказке похождения дикого кота симбы

Гость: Гость:

Прочитать текст. и расказать как ты к нему относишся:с добротой, с злостью, с лаской и т.д можно сказать он мне не понравился или понравился например: мне понравился дикий кот симб.Мое отношения к коту доброе, так как он тоже добрый и т.д