(3,8:9,5+3,9:1,5-13 8):0,75
Математика
(3,8:9,5+3,9:1,5-13 8):0,75
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.8:9.5=0.4 3.9:1.5=2.6 0.4+2.6=3 3-13.8=-10.8 -10.8:0.75=-14.4 Ответ : -14.4
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