Выполни поразрядное сложение.

Математика
Выполни поразрядное сложение.
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Гость:
Это легко 1)18;2)18;3)19;4)19
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