Маша купила мороженое за 15 руб. после этого у нее осталось на 15 руб. больше чем она ??стратила сколько рублей было у Маши

Математика
Маша купила мороженое за 15 руб. после этого у нее осталось на 15 руб. больше чем она ??стратила сколько рублей было у Маши
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15+15=30 руб осталось; 2)30+15=45 руб; Ответ: 45 руб было всего
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