Маша купила мороженое за 15 руб. после этого у нее осталось на 15 руб. больше чем она ??стратила сколько рублей было у Маши

Математика

Маша купила мороженое за 15 руб. после этого у нее осталось на 15 руб. больше чем она ??стратила сколько рублей было у Маши

Автор: Гость