Подумай и запиши ,зачем тебе нужно знать и соблюдать правила повидения в обществе??ых местах.

Окружающий мир
Подумай и запиши ,зачем тебе нужно знать и соблюдать правила повидения в обществе??ых местах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нам нужно знать правила что бы мы не были как древний человек и вообще что бы мы могли полноценно жить и это нам очень помогает и поэтому у нас в есть разум
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