Решите примеры 7 ар 64 м2 + 15 ар 8 м2 + 4 ар 87 м2 36 га 23 ар - 9 га 5 ар - 12 га 72 ар 8 дм2 2 см2 - 58 см2 96 мм2 м2 или мм2 это метр в квадрате
Математика
Решите примеры 7 ар 64 м2 + 15 ар 8 м2 + 4 ар 87 м2 36 га 23 ар - 9 га 5 ар - 12 га 72 ар 8 дм2 2 см2 - 58 см2 96 мм2 м2 или мм2 это метр в квадрате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7ар6кв.м+15ар8кв.м+4ар87кв.м=700кв.м6кв.м+1500кв.м8кв.м+400кв.м87кв.м=706кв.м+1508кв.м+487кв.м=2701кв.м 36га23ар-9га5ар-12га72ар=3600ар23ар-900ар5ар-1200ар72ар=3623ар-905ар-1272ар=1446ар 8кв.дм2кв.см-58кв.см96кв.м= =800кв.см2кв.см-58кв.см960000кв.см=802кв.см-96058кв.см= =-95256кв.см.
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