Решите примеры 7 ар 64 м2 + 15 ар 8 м2 + 4 ар 87 м2 36 га 23 ар - 9 га 5 ар - 12 га 72 ар 8 дм2 2 см2 - 58 см2 96 мм2 м2 или мм2 это метр в квадрате

Математика

Решите примеры 7 ар 64 м2 + 15 ар 8 м2 + 4 ар 87 м2 36 га 23 ар - 9 га 5 ар - 12 га 72 ар 8 дм2 2 см2 - 58 см2 96 мм2 м2 или мм2 это метр в квадрате

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