Разбор слова по членам гром перекатывается грохочет ворчит грохочет встряхивают и ответ
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Разбор слова по членам гром перекатывается грохочет ворчит грохочет встряхивают и ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гром-полежащие,перекатывается-сказуемое,грохочет-сказуемое,встряхивают-сказуемое
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