Найти в тексте глаголы.укажи число.Котёнок Васька сидел на полу и ловил мух.На сто??е лежала шляпа.Кот Васька замети, что одна муха села на шляпу.Котенок быстро прыгнул и уцепился когтями за шляпу. Шляпа упала и накрыла Ваську....

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Найти в тексте глаголы.укажи число.Котёнок Васька сидел на полу и ловил мух.На сто??е лежала шляпа.Кот Васька замети, что одна муха села на шляпу.Котенок быстро прыгнул и уцепился когтями за шляпу. Шляпа упала и накрыла Ваську.Мальчики заметили на полу шляпу и хотели поднять её.Но шляпа поползла прямо на ребят.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Единственное число: Сидел, ловил, лежала, заметил, села, прыгнул, уцепился, упала, накрыла, поползла. Множественное число: заметили, хотели поднять.
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