Как увеличилась территория Российской империи к концу XlX века?

Окружающий мир
Как увеличилась территория Российской империи к концу XlX века?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 19 в. территория России составляла более 18 млн. км2, а население – 40 млн. человек. Российская империяᅟсоставляла единую территорию. Основная часть населения – в центральных и западных губерниях; на территории Сибири – чуть более 3 млн. человек. А на Дальнем Востоке, освоение которогоᅟтолько начиналось, простирались безлюдные земли. Население различалось по национальной, сословной и религиозной принадлежности.
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