Кокон звено не является круговоротом веществ в природе

Окружающий мир
Кокон звено не является круговоротом веществ в природе
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