Теплоход за два дня был в пути 12 ч.В первый день он прошел 100 км пути,во второй-140 км ??ути.Сколько часов теплоход был в пути каждый день,если он шел с одинаковой скоростью.? ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО!

Гость: Гость:

1) 256+128=384 (км) - теплоход пройдёт за 12 часов 2) 384/12=32 (км/ч) - скорость теплохода 3) 256/32=8 (ч) - был в пути в первый день 4) 128/32=4 (ч) - был в пути во второй день Ответ: В первый день - 8 часов, во второй - 4 час