Как решить в столбик 0.7÷25
Математика
Как решить в столбик 0.7÷25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,7/25=0,028 .............................
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