Кто такие станционные смотрители? Почему автор сочувствует им? (⌒_⌒;)
Литература
Кто такие станционные смотрители? Почему автор сочувствует им? (⌒_⌒;)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотрители-служащие настанциях почтовых лошадей.автор сочувствует им ,потому что проезжающие ни во что не ставили смотрителей,они хамили им и даже иогли ударить.
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