На каждых 4 учеников купили 7 тетрадей купили тетради для 16 мальчиков и для 20 девоч??к сколько всего тетрадей купили напшите плиз тип в столбик или встрочку с основой и примерами

Математика

На каждых 4 учеников купили 7 тетрадей купили тетради для 16 мальчиков и для 20 девоч??к сколько всего тетрадей купили напшите плиз тип в столбик или встрочку с основой и примерами

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