На каждых 4 учеников купили 7 тетрадей купили тетради для 16 мальчиков и для 20 девоч??к сколько всего тетрадей купили напшите плиз тип в столбик или встрочку с основой и примерами
Математика
На каждых 4 учеников купили 7 тетрадей купили тетради для 16 мальчиков и для 20 девоч??к сколько всего тетрадей купили напшите плиз тип в столбик или встрочку с основой и примерами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16:4=4(тетр.)-купили для мальчиков.20:4=5(тетр.)-купили для девочек.4+5=9(тетр.)Ответ: купили всего 9 тетрадей.
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