Пожалуйста, помогите! Мне нужен красивый и обязательно трогательный (чтобы читала и можно было пустить слезу...) стих! И цитата о природе, красивая и трогательная... Прошу! Умоляю! Очень нужно!

Литература
Пожалуйста, помогите! Мне нужен красивый и обязательно трогательный (чтобы читала и можно было пустить слезу...) стих! И цитата о природе, красивая и трогательная... Прошу! Умоляю! Очень нужно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"брошенный кот" почитай, я ревела
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