Пожалуйста, помогите! Мне нужен красивый и обязательно трогательный (чтобы читала и можно было пустить слезу...) стих! И цитата о природе, красивая и трогательная... Прошу! Умоляю! Очень нужно!

Литература

Пожалуйста, помогите! Мне нужен красивый и обязательно трогательный (чтобы читала и можно было пустить слезу...) стих! И цитата о природе, красивая и трогательная... Прошу! Умоляю! Очень нужно!

Автор: Гость