Помогите пожалуйста намер 477 почерк ниже
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Помогите пожалуйста намер 477 почерк ниже
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня плохой, размашистый подчерк, я пытаюсь изменять его,но у меня плохо получается,но я все-равно упорно вытаюсь что-нибудь с ним сделать.
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