Найти объем серо-водорода который образуется при взаимодействии 9,6 грамм серы (S) с водородом . Помогите пожалуйста.

Химия

Найти объем серо-водорода который образуется при взаимодействии 9,6 грамм серы (S) с водородом . Помогите пожалуйста.

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