Найти объем серо-водорода который образуется при взаимодействии 9,6 грамм серы (S) с водородом . Помогите пожалуйста.

Химия
Найти объем серо-водорода который образуется при взаимодействии 9,6 грамм серы (S) с водородом . Помогите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S+H2 = H2S Дано: m(S)=9,6г М(S)=32г/моль М(H2S)=34г/моль Найти: m(H2S)-? __ Решение: n(S)=m/М= 9,6г/32г/моль=0.3моль n(H2S)=n(S)=0,3моль m(H2S)=n*M=0.3моль*34г\моль=10.2г Ответ:m(H2S)=10.2г
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