прошу помогите сделать морфологический разбор слов он, кому, нам, тебя,что. 20 баллов!
Математика
прошу помогите сделать морфологический разбор слов он, кому, нам, тебя,что. 20 баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разбор: он Начальная форма: ОН Часть речи: местоимение-существительное : 3 лицо, единственное число, именительный падеж, мужской род Формы: он, его, него, ему, нему, им, ним, нём
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Маша купила мороженое за 15 руб. после этого у нее осталось на 15 руб. больше чем она ??стратила сколько рублей было у Маши
Русский язык