прошу помогите сделать морфологический разбор слов он, кому, нам, тебя,что. 20 баллов!

Математика
прошу помогите сделать морфологический разбор слов он, кому, нам, тебя,что. 20 баллов!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разбор: он Начальная форма: ОН Часть речи: местоимение-существительное : 3 лицо, единственное число, именительный падеж, мужской род Формы: он, его, него, ему, нему, им, ним, нём
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