Канада осовенности рельефа, полезные ископаемые и климат
География
Канада осовенности рельефа, полезные ископаемые и климат
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Полезные ископаемые- газ,уголь,нефть.климат суб арктический
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