Для библиотеки купили 7 одинаковых шкафов,заплатив c(ц латинская буква)с рублей.За??ишите выражения,которые показывают: 1)сколько рублей надо заплатить за 9 таких шкафов; 2)сколько таких шкафов можно купить на k(латинская бук...

Математика

Для библиотеки купили 7 одинаковых шкафов,заплатив c(ц латинская буква)с рублей.За??ишите выражения,которые показывают: 1)сколько рублей надо заплатить за 9 таких шкафов; 2)сколько таких шкафов можно купить на k(латинская буква) рублей! на k рублей? Задача на буквенные данные решите пожалуйста****)добрые люди!

Автор: Гость