Для библиотеки купили 7 одинаковых шкафов,заплатив c(ц латинская буква)с рублей.За??ишите выражения,которые показывают: 1)сколько рублей надо заплатить за 9 таких шкафов; 2)сколько таких шкафов можно купить на k(латинская бук...
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Для библиотеки купили 7 одинаковых шкафов,заплатив c(ц латинская буква)с рублей.За??ишите выражения,которые показывают: 1)сколько рублей надо заплатить за 9 таких шкафов; 2)сколько таких шкафов можно купить на k(латинская буква) рублей! на k рублей? Задача на буквенные данные решите пожалуйста****)добрые люди!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9×с 2) k÷с Как то так
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