Я открыл глаза.Белый и ровный свет наполнял комнату.Я встал и подошёл к окну- за ст??клами всё было снежно и безмолвно.В туманном небе на головокружительной высоте стояла одинокая луна,и вокруг неё переливался желтоватый круг.К...

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Я открыл глаза.Белый и ровный свет наполнял комнату.Я встал и подошёл к окну- за ст??клами всё было снежно и безмолвно.В туманном небе на головокружительной высоте стояла одинокая луна,и вокруг неё переливался желтоватый круг.Когда же выпал снег? Найдите все определения.Все.Пожалуйста помогите) 23 балла)

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