От дома до места работы Намига 145 м сколко метров прошёл намиг если ходил из дома н?? работу и обратно 3 раза
Математика
От дома до места работы Намига 145 м сколко метров прошёл намиг если ходил из дома н?? работу и обратно 3 раза
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435 раз ходил на работу
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