От дома до места работы Намига 145 м сколко метров прошёл намиг если ходил из дома н?? работу и обратно 3 раза

Математика

От дома до места работы Намига 145 м сколко метров прошёл намиг если ходил из дома н?? работу и обратно 3 раза

Автор: Гость