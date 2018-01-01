СРОЧНО ПОМОГИТЕ Сравните структуры белков по сложности. Какая структура является основной, почему?

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Выделяют 4 структуры белка ПЕРВИЧНАЯ структура белка. В состав простых белков входят только аминокислоты. Различные свойства и функции белковых молекул определяются последовательностью соединения аминокислот, которая закодирована в ДНК. Первичная структура белковой молекулы обусловлена пептидными связями ВТОРИЧНАЯ структура белков. Достигается ее спирализацией благодаря соединению водородными связями. Они слабее ковалентных, но многократно повторенные. Функционирование в виде закрученной спирали характерно для белков (Коллаген, фибриноген, миозин, актин) . ТРЕТИЧНАЯ структура (глобулярная) - она формируется путем многократного сворачивания спирали в трехмерное образование – глобулу. Это структура сшивается дисульфидными связями (-S-S-). Имеет большинство белков (Альбумины, глобулины) . ЧЕТВЕРТТИЧНАЯ структура - Для выполнения некоторых функций требуется участие белков с более высоким уровнем организации, при котором возникают объединение нескольких глобулярных белковых молекул в единую систему. Химические связи могут быть разные. Например, молекула гемоглобина состоит из четырех различных глобул и геминовой группы, содержащей ион железа