Всем привет!Помогите решить задачу по химии,добрые люди:определить объём газа,если к Калию,массой 7,8 грамм,прибавили 9 грамм H2O

Химия

Всем привет!Помогите решить задачу по химии,добрые люди:определить объём газа,если к Калию,массой 7,8 грамм,прибавили 9 грамм H2O

Автор: Гость