Всем привет!Помогите решить задачу по химии,добрые люди:определить объём газа,если к Калию,массой 7,8 грамм,прибавили 9 грамм H2O

Химия
Всем привет!Помогите решить задачу по химии,добрые люди:определить объём газа,если к Калию,массой 7,8 грамм,прибавили 9 грамм H2O
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Гость:
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