В библиотеке 1760 учебников по литературе, математике и русскому языку. учебников м??тематики в 4 раза больше чем учебников литературы а учебников матиматики и русского языка - 1480. сколько учебников по каждому предмету?

Математика

В библиотеке 1760 учебников по литературе, математике и русскому языку. учебников м??тематики в 4 раза больше чем учебников литературы а учебников матиматики и русского языка - 1480. сколько учебников по каждому предмету?

Автор: Гость