В библиотеке 1760 учебников по литературе, математике и русскому языку. учебников м??тематики в 4 раза больше чем учебников литературы а учебников матиматики и русского языка - 1480. сколько учебников по каждому предмету?
Математика
В библиотеке 1760 учебников по литературе, математике и русскому языку. учебников м??тематики в 4 раза больше чем учебников литературы а учебников матиматики и русского языка - 1480. сколько учебников по каждому предмету?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зная, что матем больше лит в в 4 раза - лит*4=матем Матем и русск - 1480 1760-1480=280 - уч лит 280*4=1120 - уч матем 1480-1120=360 - уч русск
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Срочно!!!!!! Сколько времени потребуется кошке,бегущей со скоростью 14м/с, чтобы преодолеть расстояние в 84 м. Дам 25 балов.
Химия
Всем привет!Помогите решить задачу по химии,добрые люди:определить объём газа,если к Калию,массой 7,8 грамм,прибавили 9 грамм H2O
Английский язык
Write the plural of: a leaf, a shelf, a man, a child, a family, a boy, a house, a box, a bus, a dish, a cherry, a mouse.
Русский язык