Сравните числа a и b,если разность a-b равна: 1)-4; 2)7; 3)0; 4)-0,5; Помогите пж Подробное решение
Математика
Сравните числа a и b,если разность a-b равна: 1)-4; 2)7; 3)0; 4)-0,5; Помогите пж Подробное решение
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