В чем различие и сходство танца танго и танца самбо?

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Та́нго (исп. tango) — аргентинский народный танец; парный танец свободной композиции, отличающийся энергичным и четким ритмом[1]. Изначально исполнялся исключительно мужчинами. Сперва получил развитие и распространение в Аргентине, затем стал популярен во всем мире. Танго также называлось «танго криольо» (tango criollo), что и значило «аргентинское»[2][3].Са́мба (порт. samba) — бразильский танец, символ национальной идентичности бразильцев. Танец обрёл мировую известность благодаря бразильским карнавалам. Одна из разновидностей самбы вошла в обязательную пятёрку латиноамериканской программы бальных танцев. Исполняется в темпе 50-52 удара в минуту, в размере 2/4 или 4/4. В русском языке слово самба имеет женский род, а в португальском — мужской[1].