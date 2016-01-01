Помогите решить уравнение) log1/4(2x-9)=-1

Алгебра
Помогите решить уравнение) log1/4(2x-9)=-1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1/2×(log2 (2x-9)=-1 log2 (2x-9)^1/2=1 (2x-9)^1/2=2 2x-9=4 2x=13 x=13/2
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