НАРОд кто поможет)) ведь все в 5 классе были (или будут()по человеческих помогите
Английский язык
НАРОд кто поможет)) ведь все в 5 классе были (или будут()по человеческих помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
The zoo is situated near the bus stop. The cinema is situated near the bank. The bus stop is situated near the zoo. The bank is situated near the cinema.
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