Одну из сторон прямоугольника увеличили в 3 раза как изменится его площадь во сколько раз докажи свой ответ

Математика

Одну из сторон прямоугольника увеличили в 3 раза как изменится его площадь во сколько раз докажи свой ответ

Автор: Гость