Одну из сторон прямоугольника увеличили в 3 раза как изменится его площадь во сколько раз докажи свой ответ
Математика
Одну из сторон прямоугольника увеличили в 3 раза как изменится его площадь во сколько раз докажи свой ответ
Ответ(ы):
Гость:
S₁ = ab S₂ = 3ab S₂/S₁ = 3ab/ab = 3 (раза) - увеличится площадь. Ответ: в 3 раза.
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