Огородище(огород-м.р.)-окончание-а Брюквища(брюква-жен.род) -окончание-а Салатище(салат-муж.род)-окончание-а Коровища(корова-жен.род)-окончание-а Телятище(теленок -муж.род)-окончание-е Хвостище(хвост-муж.род)-окончание-е ...
Русский язык
Огородище(огород-м.р.)-окончание-а Брюквища(брюква-жен.род) -окончание-а Салатище(салат-муж.род)-окончание-а Коровища(корова-жен.род)-окончание-а Телятище(теленок -муж.род)-окончание-е Хвостище(хвост-муж.род)-окончание-е Носище(нос-муж.род)-окончание-е Бочищи(бок-муж.род)-окончание-и Копытища(копыто-ср.род)-окончание-а Киллограмища(киллограмм-муж.род),окончание-а Ямища(яма-жен.род)-окончание-а Соседища(сосед-муж.род)-окончание-а Сенища(сено-ср.род)-окончание-а Сынище(сын-муж.род)-окончание-е. В каких словах ударение падает на суффикс ищ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Огородища,брюквища,салатища,коровища,телятище,хвостище,носище,бочищи,копытища,килограммища,ямища,соседища,сенища,сынище-во всех именах существительных суффикс-ищ. Огородище(огород-м.р.)-окончание-а Брюквища(брюква-жен.род) -окончание-а Салатище(салат-муж.род)-окончание-а Коровища(корова-жен.род)-окончание-а Телятище(теленок -муж.род)-окончание-е Хвостище(хвост-муж.род)-окончание-е Носище(нос-муж.род)-окончание-е Бочищи(бок-муж.род)-окончание-и Копытища(копыто-ср.род)-окончание-а Киллограмища(киллограмм-муж.род),окончание-а Ямища(яма-жен.род)-окончание-а Соседища(сосед-муж.род)-окончание-а Сенища(сено-ср.род)-окончание-а Сынище(сын-муж.род)-окончание-е
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить! А) В магазин привезли 26 мешков лука и 17 таких же мешков моркови. Всего привезли 1075кг овощей. Сколько килограммов овощей в ка...
Алгебра
Ребята, очень-очень вас прошу помогите решить все эти задачи Нужны решения, пояс??ения и правильные ответы ! Уже более 1 часа решаю не получа...
Английский язык
Русский язык