Охарактеризуйте роль мышц и костей скелета в организмн

Гость: Гость:

Это опорно-двигательный апарат, обеспечивает положение организма в пространстве, изменения этого положения; также костно-мышечная система является защитой для внутренних органов (так грудная клетка защищает сердце и легкие, кости черепа - головной мозг, кости таза и мыщцы передней брюшной стенки - органы живота) ; также костная система участвует в кроветворении (в костях таза и грудине находится главный кроветворный орган - красный костный мозг)