Охарактеризуйте роль мышц и костей скелета в организмн

Биология
Охарактеризуйте роль мышц и костей скелета в организмн
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это опорно-двигательный апарат, обеспечивает положение организма в пространстве, изменения этого положения; также костно-мышечная система является защитой для внутренних органов (так грудная клетка защищает сердце и легкие, кости черепа - головной мозг, кости таза и мыщцы передней брюшной стенки - органы живота) ; также костная система участвует в кроветворении (в костях таза и грудине находится главный кроветворный орган - красный костный мозг)
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