Охотничья собака бежала за зайцем со скоростью 16 м/с, а заяц убегал от нее со скоро??тью 12 м/с Собака догнала зайца за 13 сек.Какое растояние было между ними перво начально?

Математика

Охотничья собака бежала за зайцем со скоростью 16 м/с, а заяц убегал от нее со скоро??тью 12 м/с Собака догнала зайца за 13 сек.Какое растояние было между ними перво начально?

Автор: Гость