Охотничья собака бежала за зайцем со скоростью 16 м/с, а заяц убегал от нее со скоро??тью 12 м/с Собака догнала зайца за 13 сек.Какое растояние было между ними перво начально?
Математика
Охотничья собака бежала за зайцем со скоростью 16 м/с, а заяц убегал от нее со скоро??тью 12 м/с Собака догнала зайца за 13 сек.Какое растояние было между ними перво начально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 16*13=208 м - пробежала собака 2) 12*13=156 м - пробежал заяц 3) 208-156=52 м- первоначальное расстояние между собакой и зайцем ответ: 52 м
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