около школы посадили 8 лип а берез на 2 меньше чем лип сколько всего лип и берез пос??дили около школы ? ( составить условие задачи и решить )

Математика

около школы посадили 8 лип а берез на 2 меньше чем лип сколько всего лип и берез пос??дили около школы ? ( составить условие задачи и решить )

Автор: Гость