около школы посадили 8 лип а берез на 2 меньше чем лип сколько всего лип и берез пос??дили около школы ? ( составить условие задачи и решить )
Математика
около школы посадили 8 лип а берез на 2 меньше чем лип сколько всего лип и берез пос??дили около школы ? ( составить условие задачи и решить )
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