около школы посадили 8 лип а берез на 2 меньше чем лип сколько всего лип и берез пос??дили около школы ? ( составить условие задачи и решить )

Математика
около школы посадили 8 лип а берез на 2 меньше чем лип сколько всего лип и берез пос??дили около школы ? ( составить условие задачи и решить )
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прикріплено ................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите существительное, у которого принадлежность к определенному лексико-грам??атическому разряду может проявляться по-разному в зависимости от з...
Ответить
Литература
Что дает нам чтение древнерусской литературы?
Ответить
Химия
Помогите решить лабораторный опыт по химии. "Налейте в две пробирки по 2мл раство??ов серной и соляной кислот, поместите в каждую по кусочку магн...
Ответить
Обществознание
Объясни значение слова "деятельность"
Ответить
Русский язык
Как правельно составить схему в слове сумка ? глассные согласные и мягкие согласн??е
Ответить