Окошко. Стол. Половики В окошке - вид реки... Черны мои черновики, Чисты чистовики. За часом час уходит прочь, Мелькает свет и тень . Звезда над речкой - значит,ночь А солнце - значит, день. Но я забуду ночь реки , Забвду...

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Окошко. Стол. Половики В окошке - вид реки... Черны мои черновики, Чисты чистовики. За часом час уходит прочь, Мелькает свет и тень . Звезда над речкой - значит,ночь А солнце - значит, день. Но я забуду ночь реки , Забвду день реки. Мне спать велят чистовики, Вставать - черновики. Коротко запишите, что вы узнали из стихотворения об особенностях труда поэта. ---------------------------------------------_-------

Автор: Гость