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Округлить до сотых число 0,10048
Математика
Округлить до сотых число 0,10048
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,10048 с округлением до сотых: 0.10
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